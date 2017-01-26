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Robin van Persie
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"Şartlar oluşursa RVP’yi almak istiyoruz"

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie’ye sürpriz bir talip çıktı...

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:29:23 Güncelleme: 16:45:18

Tecrübeli oyuncu için Sao Paulo kulübü ciddi anlamda ilgileniyor... Sporx’in haberine göre Brezilya basını Sao Paulo’nun Robin van Persie’yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Sao Paulo Başkanı Carlos Augusto da bu transferle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Augusto, “Dünya çapında birisini kadroya katmak istiyoruz. Robin van Persie Dünya Kupası’nda burada dikkat çekmişti ve şartlar sağlanırsa kadromuza katmak istiyoruz” diye konuştu.

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