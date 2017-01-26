Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli silahı Josef de Souza, Galatasaraylı taraftarların tepkisi topladı...

Souza instagram hesabından canlı yayına katıldı. Fenerli taraftarlarla sohbet eden yıldız futbolcu bir ara fena halde gaza gelince olanlar oldu. İstemeyerek de olsa ağzından Galatasaray’ın hedef alan küfürlü bir tezahüratın çıkması sonrasında bu görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarlar da Josef de Souza’ya büyük tepki gösterdiler.