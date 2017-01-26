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GÜNEŞ NET KONUŞTU | Oyuncularıyla toplantı yapan Şenol Güneş, "Sorun çıkaran, mutsuz olan kişileri takımımda istemiyorum. Böyle hisseden ve böyle düşünen biri varsa gitsin. Herkes çalışacak ve iyi olan formayı alacak" dedi.