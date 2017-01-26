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FUTBOL

Beşiktaş'ta sıcak gelişme...

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:40:25

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    HABERTÜRK SPOR | Devre arası transfer dönemini en hareketli geçen kulüplerin başında yer alan Beşiktaş’ta gelen isimler kadar takımdan ayrılan oyuncular da gündem yarattı.

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    Olcay Şahan’ı sürpriz bir şekilde Trabzonspor’a veren Siyah-Beyazlılar, yine beklenmedik bir şekilde Kerim Frei’ı Birmingham’a sattı. 

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    Son gelişmeler ise sezon başında Barcelona’dan transfer edilen yıldız oyuncu Adriano Correira ile ilgili.

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