26 Ocak 2017 Perşembe, 00:40:25 | Güncelleme: 03:17:25
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HABERTÜRK SPOR | Devre arası transfer dönemini en hareketli geçen kulüplerin başında yer alan Beşiktaş’ta gelen isimler kadar takımdan ayrılan oyuncular da gündem yarattı.
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Olcay Şahan’ı sürpriz bir şekilde Trabzonspor’a veren Siyah-Beyazlılar, yine beklenmedik bir şekilde Kerim Frei’ı Birmingham’a sattı.
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Son gelişmeler ise sezon başında Barcelona’dan transfer edilen yıldız oyuncu Adriano Correira ile ilgili.
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Fransa’nın köklü takımlarından Marsilya’nın Brezilyalı yıldızı transfer etmek istediği ortaya çıktı.
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Bir süre önce Marsilya’da Sportif Direktör olarak göreve başlayan Barcelona’nın efsane kalecilerinden Andoni Zubizarreta, Adriano’yu Fransız ekibinin kadrosuna dahil etmek istediği ve bu nedenle Fransız yetkililerin Beşiktaş’ın kapısını çaldığı kaydedildi.
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33 yaşındaki futbolcu için oldukça istekli olan Zubizarreta’nın, transfer dönemi kapanmadan işi bitirmeyi amaçladığı kaydedilirken, Beşiktaş yönetimi ise gelen teklif sonrası konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e taşıdı.
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Teknik heyetin vereceği son kararın ardından Adriano’nun durumunun netlik kazanacağı öğrenilirken, Brezilyalı gitmekten yana bir tavır koyarsa oyuncunun önü açılacak.
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Bu transferden gelecek olan para da yeni forvet transferinde kullanılacak.
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FORVETE SÜRPRİZ BİR İSİM
Santrfor bölgesi için Demba Ba ile anlaşmaya varan ancak bu transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in onayını bekleyen bekleyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
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Emmanuel Adebayor'un menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Şu anda kulüpsüz olan ve Afrika Kupası'nda ülkesi Togo için ter döken oyuncunun bonservis bedelinin bulunmadığı ifade edildi.
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RHODOLFO GİTMEK İSTEMİYOR | Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetime Rhodolfo için “Takımdan ayrılabilir” raporu vermişti.
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Ülkesi Brezilya’dan bazı kulüplerin istediği Rhodolfo’nun takımdan ayrılmak istememesi hem Güneş’i hem de yönetimi köşeye sıkıştırdı.
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Deneyimli stoperin Beşiktaş’tan kazandığı parayı başka yerde bulamayacağı için ayrılmak istemediği kaydedildi.
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GÜNEŞ NET KONUŞTU | Oyuncularıyla toplantı yapan Şenol Güneş, "Sorun çıkaran, mutsuz olan kişileri takımımda istemiyorum. Böyle hisseden ve böyle düşünen biri varsa gitsin. Herkes çalışacak ve iyi olan formayı alacak" dedi.