26 Ocak 2017 Perşembe, 00:55:25 | Güncelleme: 03:17:28
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HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL | En büyük gündem maddesi 10 numara transferi olan Kanarya, yönetici Ali Yıldırım önderliğinde gerçekleştirilen Brezilya seferinde istediğini almak üzere.
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Güney Amerika ülkesinde İnternacional formasını terleten Anderson için kurduğu temaslardan olumlu sonuç alan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyla ve kulübüyle el sıkıştı.
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Teknik direktörlüğünü eski Beşiktaşlı Zago’nun yaptığı Brezilya ekibinde maaşı ve gösterdiği performans nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki futbolcu için son kararın tüm adayları değerlendirmeye alan teknik heyete bırakıldığı ifade edildi.
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HEDEF ÇİFTE BOMBA | Anderson cephesinde bunlar yaşanırken Kanarya, 10 numara konusundaki ilk hedefi olan Mehmet Ekici’de de umudunu koruyor.
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Gurbetçi oyuncu ile anlaşmasına rağmen Trabzonspor engeline takılan Sarı-Lacivertliler, yaptıkları 2 milyon Euro’luk teklifin kabul edilmesi halinde çifte bomba patlatmayı amaçlıyor.
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BLANCO’YA YOKLAMA |
Anderson ile söz kesse de Güney Amerika’da birçok 10 numarayı gündemine alan Fenerbahçeli yöneticilerin Arjantin’de San Lorenzo forması giyen Sebastian Blanco için de temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.
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Bu sezon oynadığı 10 maçta 3 gol atan ve 5 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu için kulübünden ve kendisinden yanıt beklendiği ifade edildi.
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RVP'YE TALİP ÇIKTI | Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie’ye sürpriz bir talip çıktı...
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Tecrübeli oyuncu ile Sao Paulo Kulübü ciddi anlamda ilgileniyor... Brezilya basınında yer alan habere Sao Paulo’nun Robin van Persie’yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.
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Sao Paulo Başkanı Carlos Augusto da, "Robin van Persie Dünya Kupası’nda burada dikkat çekmişti ve şartlar sağlanırsa kadromuza katmak istiyoruz” diye konuştu.