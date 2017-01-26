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Fenerbahçe 10 numara transferi!

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:55:25

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    HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL | En büyük gündem maddesi 10 numara transferi olan Kanarya, yönetici Ali Yıldırım önderliğinde gerçekleştirilen Brezilya seferinde istediğini almak üzere. 

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    Güney Amerika ülkesinde İnternacional formasını terleten Anderson için kurduğu temaslardan olumlu sonuç alan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyla ve kulübüyle el sıkıştı.

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    Teknik direktörlüğünü eski Beşiktaşlı Zago’nun yaptığı Brezilya ekibinde maaşı ve gösterdiği performans nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki futbolcu için son kararın tüm adayları değerlendirmeye alan teknik heyete bırakıldığı ifade edildi.

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