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Mısır ve Gana
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Mısır ve Gana çeyrek finalde

2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son maçların ardından, Mısır ile Gana çeyrek finale yükseldi

26 Ocak 2017 Perşembe, 01:09:17 Güncelleme: 01:47:01

Gabon'un ev sahipliği yaptığı ve 31. kez düzenlenen organizasyonda, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

Gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonunda garantileyen Gana, Port-Gentil kentinde Mısır ile karşı karşıya geldi. Mısır, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Muhammed Salah'ın 11. dakikada kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da görev yapan Ganalı John Boye, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

D Grubu'ndaki diğer mücadelede ise Uganda ile Mali, Oyem şehrinde karşılaştı. Uganda, Farouk Miya'nın 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mali, bu gole 3 dakika sonra Yves Bissouma ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Kardemir Karabükspor'da top koşturan Malili Mustapha Yatabare, 78. dakikada oyuna dahil oldu. Kayserispor'un Malili oyuncusu Samba Sow ise yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.

Grup maçlarını topladığı 7 puanla lider tamamlayan Mısır ile 6 puan elde ederek ikinci olan Gana, çeyrek finale yükseldi. Mısır, C Grubu ikincisi Fas, Gana ise C Grubu'nu lider tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile eşleşti.

Son karşılaşmaların ardından D Grubu'ndaki puan durumu şöyle oluştu:

  Takım O G B M A Y Av P
1 Mısır 3 2 1 0 2 0 2 7
2 Gana 3 2 0 1 2 1 1 6
3 Mali 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 Uganda 3 0 1 2 1 3 -2 1
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