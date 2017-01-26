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Real Madrid çeyrek finalde Celta de Vigo'ya elendi

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid çeyrek finalde Celta de Vigo'ya elendi. Yarı finale yükselen 4 takımdan 3'ü Celta de Vigo, Atletico Madrid ve Alaves oldu

26 Ocak 2017 Perşembe, 02:04:00 Güncelleme: 02:06:10

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Celta de Vigo ile 2-2 berabere kalarak ilk maçta aldığı yenilgi nedeniyle kupanın dışında kaldı.

İlk maçta sahasında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından sakat oyuncuları Bale, James, Pepe, Carvajal, Marcelo ve Modric'den yoksun bir kadro ile Celta deplasmanına çıkan Real Madrid, özellikle yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun gösterdiği çabayla rakibini zorlasa da turu geçecek skoru elde edemedi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, Cristiano Ronaldo ile art arda tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Maçın 26. dakikasında Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Sergio'nun çeldiği top üst direkten döndü. Kontrataklarla hücuma çıkan Celta ise 40. dakikada Guidetti ile yakaladığı önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Real Madrid'in defans oyuncularından Danilo'nun 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Celta, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili ataklarını sürdüren Real Madrid, 62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. En azından maçı uzatmalara taşımak için bir gol daha arayan Madrid takımı, kaleci Sergio'ya zor anlar yaşattı ancak 85. dakikada Wass'ın attığı golle Celta tekrar öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın 90. dakikasında Lucas Vazquez'in golüyle skoru 2-2'ye getiren Real Madrid tur için ümitlense de 4 dakikalık uzatma anlarında 3. golü bulamayınca maç 2-2 sona erdi. Böylece Real Madrid kupadan elendi.

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