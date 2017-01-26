Podolski iddialara böyle cevap verdi: Çaya gelin!

26 Ocak 2017 Perşembe, 04:33:19 | Güncelleme: 09:24:06
Podolski Galatasaray'da mutsuz olduğu iddialarını yalanladı
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24 Erzincanspor önünde 5 gol atarak kariyer rekoru kıran Lukas Podolski “Mutsuz, ayrılmak istiyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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Yönetici Levent Nazifoğlu’nun her fırsatta “Ailesi Almanya’ya gitmiş. Mutsuz, ayrılabilir” şeklinde konuştuğu Alman futbolcu, kamuoyunda yaratılmaya çalışılan algının aksine “G.Saray’da çok mutlu” olduğunu söyledi.
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Kendisi hakkındaki spekülasyonlara tepki gösteren Panzer, “Herkes hakkımda çok konuşuyor, hikayeler yazıyor! Tüm çıkan haberleri yalanlamakla uğraşsam başka bir iş yapmaya vaktim kalmaz!
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Türkiye’yi ve G.Saray’ı sevmediğime dair haberler çıktı. Hatta evimi boşalttığımı ve ailemin İstanbul’dan ayrıldığını söyleyenler bile var. Ancak bunların hiçbiri doğru değil.
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Evime gelirsiniz çay içeriz ve anlarsınız evde olduğumuzu... Ailemi kimse tanımıyor. Ben tanıyorum! G.Saray’da mutsuz olduğumu hiçbir zaman söylemedim ve burada mutlu olduğumu zaten daha önce defalarca söylemiştim. Buradayım ve futbol oynuyorum” diye konuştu.
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‘HAFTAYA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ’
Sarı-Kırmızılı yönetim, Japonya’nın Vissel Kobe kulübünün 3 milyon Euro civarındaki teklifini 5 milyon Euro’lara yükseltmesi halinde Podolski’yi satmayı düşünüyor.
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Alman oyuncu, transferle ilgili “Birçok kişi transferim hakkında konuşuyor ama ben yüz yüze konuşmayı seven bir insanım. Kulüp benim durumumu biliyor ve haftaya neler olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.
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‘ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ’
Erzincan önünde şov yapan Lukas Podolski, ligde Akhisar maçını kazanıp Karabük yenilgisini unutturmak istediklerini söyledi.
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Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Panzer, “Sakatlıktan yeni döndüm biraz daha maç performansımı arttırmam gerekiyor. Karabük maçında neredeyse 90 dakika sahadaydım ve bu benim için iyi bir şey...
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Cumartesi günü Akhisar maçı çok önemli, çünkü geçen hafta mağlup olduk. Yeni yılda evimizdeki ilk lig maçına çıkacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden de cumartesi günkü maça odaklanmalıyız” dedi.
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ARENA’NIN EN GOLCÜ 4. İSMİ
Lukas Podolski, 24Erzincan maçında attığı 5 golle 1.5 sezonda Türk Telekom Arena’da attığı gol sayısını 20’ye çıkardı.
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Podolski böylece 18 gollü Umut’u geçip 44 gollü Burak, 32 gollü Selçuk ve 28 gollü Sneijder’in ardından Aslan’ın mabedinde en gol atanlar listesinde 4. sıraya yerleşti.
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‘DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU...’
Kendisine çarpan sürücü tarafından “Hastaneye götüreceğim” denilerek araca alınan Soner Efe daha sonra yol kenarına bırakılmış, bu görüntü vicdanları sızlatmıştı.
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24Erzincan maçı öncesinde kendisinin hayranı olan talihsiz minikle tanışan Lukas Podolski, dün de Soner Efe’nin kupada attığı gollerle coştuğu videoyu yayınlayıp altına şu notu düştü: “Dünyanın en güzel duygusu, bir çocuğu mutlu etmek. En iyi dileklerimle...”