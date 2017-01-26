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FUTBOL

Podolski iddialara böyle cevap verdi: Çaya gelin!

26 Ocak 2017 Perşembe, 04:33:19

Podolski Galatasaray'da mutsuz olduğu iddialarını yalanladı

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    Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24 Erzincanspor önünde 5 gol atarak kariyer rekoru kıran Lukas Podolski “Mutsuz, ayrılmak istiyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

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    Yönetici Levent Nazifoğlu’nun her fırsatta “Ailesi Almanya’ya gitmiş. Mutsuz, ayrılabilir” şeklinde konuştuğu Alman futbolcu, kamuoyunda yaratılmaya çalışılan algının aksine “G.Saray’da çok mutlu” olduğunu söyledi. 

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    Kendisi hakkındaki spekülasyonlara tepki gösteren Panzer, “Herkes hakkımda çok konuşuyor, hikayeler yazıyor! Tüm çıkan haberleri yalanlamakla uğraşsam başka bir iş yapmaya vaktim kalmaz! 

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