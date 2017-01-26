Podolski iddialara böyle cevap verdi: Çaya gelin!

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Evime gelirsiniz çay içeriz ve anlarsınız evde olduğumuzu... Ailemi kimse tanımıyor. Ben tanıyorum! G.Saray’da mutsuz olduğumu hiçbir zaman söylemedim ve burada mutlu olduğumu zaten daha önce defalarca söylemiştim. Buradayım ve futbol oynuyorum” diye konuştu.