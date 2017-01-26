Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor, 18 puanla 14. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'u evinde konuk ececek. Peki Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken üstlenirken, dördüncü hakem ise Ali Şansalan olacak.

ANTALYASPOR'UN YENİ FORVETİ ATTIĞI GOLLERLE GÖZ DOLDURUYOR

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Mustafa El Kebir attığı gollerle göz doldurdu.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlıların oldukça neşeli olması dikkat çekti. Aytemiz Alanyaspor maçına tam kadro hazırlanan Antalyaspor'da antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcularla kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Düz koşu ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. İki guruba ayrılarak yarım sahada taktik antrenmanı yapan kırmızı-beyazlılarda, Fas asıllı Hollandalı oyuncu Mustafa El Kebir oynadığı futbolla göz doldurdu. Antrenmanda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken El Kebir, yine kendisi gibi antrenmanda goller atan Samuel Eto'o'yla iyi bir ikili olacağının sinyalini verdi.

Öte yandan antrenman esnasında takımın dördüncü kalecisi Ahmet Özden, sol ayak bileğinden sakatlandı. İlk müdahalesi sahada yapılan kaleci Ahmet Özden, fizyoterapist ve masör yardımı ile sahadan çıktı.