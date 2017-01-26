Celtic, liginde durdurulamıyor

İskoçya Premiership'in formda takımı Celtic, konuk ettiği St. Johnstone'i 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

Ligin 22. haftasının açılış maçında St. Johnstone takımını ağırlayan İskoçya temsilcisi, Dedryck Boyata ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligde aldığı 21 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından 61 puanla en yakın rakibi Glasgow Rangers ile arasındaki puan farkını 22'ye çıkaran Celtic, şampiyonluk yarışında şimdiden büyük avantaj yakaladı.