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Celtic, liginde durdurulamıyor

Ligde namağlup yoluna devam eden İskoçya temsilcisi Celtic, bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:10:12 Güncelleme: 12:11:46

İskoçya Premiership'in formda takımı Celtic, konuk ettiği St. Johnstone'i 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

Ligin 22. haftasının açılış maçında St. Johnstone takımını ağırlayan İskoçya temsilcisi, Dedryck Boyata ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligde aldığı 21 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından 61 puanla en yakın rakibi Glasgow Rangers ile arasındaki puan farkını 22'ye çıkaran Celtic, şampiyonluk yarışında şimdiden büyük avantaj yakaladı.

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