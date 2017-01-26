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Goncalo Guedes
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Goncalo Guedes PSG'de!

Fransa Ligue 1'de son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG), Benfica'dan transfer ettiği Portekizli hücum oyuncusu Goncalo Guedes, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldiğini belirtti

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:13:21 Güncelleme: 12:14:58

Guedes, PSG Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birindeyim. Önemli futbolcularla oynayacağım ve Unai Emery gibi büyük bir teknik adamla çalışacağım için heyecanlıyım. PSG gibi bir kulüpte oynamak, kendimi geliştirmemde yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'in harika bir şehir olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki Guedes, beklentileri karşılayabilmek ve PSG'nin başarılı olabilmesi için elinden geleni yapacağını bildirdi.

PSG, Benfica'dan transfer ettiği Guedes ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransız basınında, PSG'nin genç futbolcunun bonservisi için yaklaşık 25 milyon avro ödediği öne sürülmüştü.

Benfica altyapısından yetişen ve sağ kanat ile forvet arkasında görev yapabilen Guedes, bu sezon 28 maçta 7 gol attı.

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