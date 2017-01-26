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Süper Lig'de 19. hafta hakemleri
FUTBOL

Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:43:08 Güncelleme: 15:10:42

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

18. haftada oynanan Karabükspor - Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

Maçlarda görev alan hakemler şöyle;

28 OCAK CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 OCAK PAZAR

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 OCAK PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş-Atiker Antalyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    sanpiyon beşiktaş hakemlere ragmen
  • Misafir 4 saat önce
    hakettin Cüneyt hoca
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