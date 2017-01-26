Azubuike Okechukwu: "Şampiyonluğa inanıyoruz"

Azubuike, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi çalıştığını ve bunun karşılığını sahada aldığını belirtti.



Takımdaki herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığını aktaran Azubuike, "Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa inanıyoruz. Bu yolun sonunda şampiyonluk gelecek. Hafta sonu oynayacağımız Samsunspor maçına kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.



Deplasmanda Samsunspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Azubuike, rakiplerinin alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacağını, kendilerinin ise zirveyi

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