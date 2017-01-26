ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Erhan Gökmen Atiker Konyaspor
FUTBOL

Erhan Gökmen: "Beşiktaş maçında adil bir yönetim bekliyoruz"

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçının hakemi Özgür Yankaya ve ekibinden adil bir yönetim beklediklerini söyledi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:03:27 Güncelleme: 15:05:08

Gökmen, sezonun ilk yarısında hakem hataları yüzünden puan kayıpları yaşadıklarını iddia etti.

Hakem hatalarının gündemden kalkmasını istediklerini belirten Gökmen, "Anadolu takımlarından biri olarak Özgür Yankaya ve ekibi nezdinde bütün hakemlerimizden adil bir yönetim istediğimizin altını özellikle çiziyoruz. Maçlar tamamlanıp, evlerimize gittiğimizde taraftarından yöneticisine, antrenöründen futbolcusuna, hakemine kadar herkesin başını yastığa koyduğunda vicdanen rahat olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Müsabakalarda hakem hataları nedeniyle hiçbir takımın canının yanmaması temennisinde bulunan Gökmen, şunları kaydetti:

"Anadolu takımlarından birinin müsabakasını yöneten hakem, bu maçı kötü yönetmesi ve ciddi hatalar yapması durumunda bile gündem olmayacağının farkında. Bu takımların dışında kalan kulüplerin müsabakalarını yönetirken yapılacak bir hatanın kendilerine pahalıya mal olacağını, uzun süre konuşulacağını ve baskı altında kalacağını hesap ederek karşılaşmalara çıkıyorlar."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aykut Kocaman'dan hakemlere: "Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz"
FUTBOL

"Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz"
Samsunspor, Konyasporlu Vedat Bora ile anlaştı!
FUTBOL

Samsun, Vedat'ı bitirdi!
Ömer Ali Şahiner: "Avrupa'da oynamak istiyorum"
FUTBOL

"Avrupa'da oynamak istiyorum"
Aykut Kocaman: "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak"
FUTBOL

"Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak"