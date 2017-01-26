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Yeni Amasyaspor - Göztepe
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Yeni Amasyaspor: 3 - Göztepe: 2

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi 3-2 yendi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:39:25 Güncelleme: 15:41:27

YENİ AMASYASPOR: 3 - GÖZTEPE: 2

STAT: 12 Haziran
HAKEMLER: Özkan Çeliker, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç

YENİ AMASYASPOR: Rasim Mutlu, Kaan Yüksel, Barış Baltürk, Mehmet Balban, Orhan Gazi Kelce (Dk. 62 David Simbo), Muhammed Emin Bakan, Engin Kankal, Cumaali Bulut (Dk. 76 Mikail Usta), Hakan Açıkalın, Muhammet Emin Gül, Rıdvan Güler
GÖZTEPE: Yavuz Aygün, Emre Aygün, Soner Dikmen, Emre Can Coşkun, Mehmet Umut Nayir, Sandro (Dk. 75 Metin Acet), Salim İyik, Sinan Özkan, Tayfun Bingöl, Leroy George, Canberk Dilaver

GOLLER: Dk. 13 Muhammet Emin Gül, Dk. 35 Hakan Açıkalın, Dk. 43 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor), Dk. 50 ve Dk. 82 Mehmet Umut Nayir (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 60 Kaan Yüksel, Dk. 78 Mikail Usta (Yeni Amasyaspor), Dk. 78 Leroy George (Göztepe)

Grupta iddiası bulunmayan iki takım, son iki sırayı paylaşarak kupaya veda etti.

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