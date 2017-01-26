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Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım'ın cezasını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:09:17 Güncelleme: 16:11:29

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Aziz Yıldırım'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy çokluğuyla onandığı belirtildi.

Kurul, Fenerbahçe Kulübünün 100 bin lira para cezasını da yine oy çokluğuyla onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Joao Santos Candeias hakkındaki 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira PFDK kararını da oy birliğiyle onama kararı verdi.

Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da kurul tarafından onandı.

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