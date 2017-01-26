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Trabzonspor - Konyaspor
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Trabzonspor - Konyaspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda son 16 turu için iddiası kalmayan Trabzonspor 6. maçında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:14:12 Güncelleme: 16:35:59

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Kızılcabölük-Gümüşhane maçının 1-1 sona ermesinin ardından Türkiye Kupası’nda hiçbir iddiası kalmayan Trabzonspor, formalite maçında Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor. Öte yandan Trabzonspor bu karşılaşmayla birlikte, Avni Aker'e de veda edecek. 

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Konyaspor 11 puanla gruptan lider çıkmayı garantiledi. Son 16'ya kalan diğer takım ise 9 puanlı Gümüşhanespor oldu. Grupta Trabzonspor'un 6 puanı bulunuyor. Son sıracaki Kızılcabölükspor'un puanı ise 2.

TRABZONSPOR: 0 - ATİKER KONYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Avni Aker
HAKEM: Koray Gençerler
SAAT: 16.00
YAYIN: A2

TRABZONSPOR: Esteban, Zeki, Durica, Medjani, Mustafa, Ibanez, Onazi, Olcay, Aytaç, Castillo, N'Doye
YEDEKLER: Uğurcan, Mas, uğur, Pereira, Okay, Yusuf
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ATİKER KONYASPOR: Abdülaziz, Can Demir, Mehmet, Skubic, Volkan, Mbamba, Emre Can, Hadziahmetovic, Fofana, Halil Ibrahim, Hora
YEDEKLER: Kaya, Serkan, Douglas, Ali Turan, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit Can
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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