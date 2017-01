Trabzonspor - Konyaspor | CANLI YAYIN

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Kızılcabölük-Gümüşhane maçının 1-1 sona ermesinin ardından Türkiye Kupası’nda hiçbir iddiası kalmayan Trabzonspor, formalite maçında Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor. Öte yandan Trabzonspor bu karşılaşmayla birlikte, Avni Aker'e de veda edecek.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Konyaspor 11 puanla gruptan lider çıkmayı garantiledi. Son 16'ya kalan diğer takım ise 9 puanlı Gümüşhanespor oldu. Grupta Trabzonspor'un 6 puanı bulunuyor. Son sıracaki Kızılcabölükspor'un puanı ise 2.

TRABZONSPOR: 0 - ATİKER KONYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Avni Aker

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 16.00

YAYIN: A2

TRABZONSPOR: Esteban, Zeki, Durica, Medjani, Mustafa, Ibanez, Onazi, Olcay, Aytaç, Castillo, N'Doye

YEDEKLER: Uğurcan, Mas, uğur, Pereira, Okay, Yusuf

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ATİKER KONYASPOR: Abdülaziz, Can Demir, Mehmet, Skubic, Volkan, Mbamba, Emre Can, Hadziahmetovic, Fofana, Halil Ibrahim, Hora

YEDEKLER: Kaya, Serkan, Douglas, Ali Turan, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit Can

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman