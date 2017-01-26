Şanlıurfaspor: 1- Gaziantepspor: 0

ŞANLIURFASPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0



STAT: Şanlıurfa GAP Arena

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Orkun Aktaş



ŞANLIURFASPOR: Tomic, Mertcan Çam (Dk. 38 Batuhan Karadeniz), Artun Akçakın (Dk. 83 Askar), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen (Dk. 46 Oktay Delibalta), Halil Köçer, Cemil Adıcan, Caner Cavlun

GAZİANTEPSPOR: Erten Ersu, Şenol Can, Orkan Çınar, (Dk. 46 İlhan Parlak), Kisliak, Muhammet Demir (Dk. 66 Alpay Koçaklı), Angan, Yoiver Gonzalez (Dk. 79 Doğanay Kılıç), Bruno Mota, Rajtoral, Musa Nizam, Kolar



GOL: Dk. 90+3 Oktay Delibalta (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Artun Akçakın, Dk. 83 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), Dk. 75 Yoiver Gonzalez, Dk. 89 Rajtoral (Gaziantepspor)



Bu sonuçla grubunu 15 puanla ilk sırada tamamlayan Şanlıurfaspor tur atlarken, 9 puanda kalan Gaziantepspor ise kupaya veda etti. Şanlıurfa ekibi, son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi Çaykur Rizespor ile eşleşti.



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada Şanlıurfaspor gole yaklaştı. Defanstan seken topla buluşan Halil Köçer kaleci Erten Ersu ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

13. dakikada konuk takım ceza alanı dışından serbest vuruş kazandı. Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

54. dakikada ev sahibi ekipte Hüseyin Kala topu ceza alanındaki Oktay Delibalta ile buluşturdu. Oktay'ın vuruşu kalecide kaldı.

81. dakikada Halil Koçer kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakikada Şanlıurfaspor golü buldu. Sağdan gelişen atakta Batuhan Karadeniz'in arka direğe yerden gönderdiği topla buluşan Oktay Delibalta, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-0

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