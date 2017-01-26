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Xavi, Al Sadd ile sözleşmesini uzattı!

Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi Hernandez, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd ile olan sözleşmesini bir yıl uzattı

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:36:48 Güncelleme: 16:38:54

El Sadd Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha futbolcusu Xavi'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Dün 37. yaşını kutlayan İspanyol futbolcu, Barcelona ile 8 lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Xavi, İspanya Milli Takımı'yla ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir de Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

Xavi, 2015-2016 sezonundan beri formasını giydiği Katar temsilcisi El Sadd'da 28 maçta 7 gole imza attı.

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