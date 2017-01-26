Xavi, Al Sadd ile sözleşmesini uzattı!

El Sadd Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha futbolcusu Xavi'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.



Dün 37. yaşını kutlayan İspanyol futbolcu, Barcelona ile 8 lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Xavi, İspanya Milli Takımı'yla ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir de Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.



Xavi, 2015-2016 sezonundan beri formasını giydiği Katar temsilcisi El Sadd'da 28 maçta 7 gole imza attı.

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