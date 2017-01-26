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Bundesliga ekiplerinden rekor gelir!

Bundesliga'da mücadele eden kulüpler, 2015-2016 sezonunda 3,24 milyar Euro gelir elde ederek rekor kırdı

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:11:17 Güncelleme: 17:12:30

Bundesliga'nın internet sitesinde yayımlanan mali raporda, ligde yer alan 18 kulübün 2015-2016 sezonundaki gelirinin, bir önceki sezona göre yüzde 23,7 artarak 3,24 milyar Euro olarak gerçekleştiği bildirildi.

İlk kez 3 milyar Euro'ya ulaşılan ligdeki 18 kulüpten 13'ünün gelirinin, 100 milyon Euro'nun üzerine çıktığı da belirtildi.

Almanya İkinci Futbol Ligi'nin (2. Bundesliga) ise 2015-2016 sezonundaki gelirinin, bir önceki sezona göre yüzde 20,6 artarak 608,3 milyon Euro'ya çıktığı kaydedildi.

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