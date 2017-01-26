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Jonathan Ayite
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Malatya'nın gözü Jonathan Ayite'de!

Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Jonathan Ayite'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:15:15 Güncelleme: 17:16:55

Devre arası transferinde kadrosuna 3 futbolcu dahil eden sarı-siyahlı kulüp, forvet bölgesi için aradığı ismi Süper Lig takımı Alanyaspor'da buldu. Kulübüyle sorun yaşayan Togolu futbolcuyu kadrosuna katmak için ikna etmeyi başaran Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün golcü oyuncunun kulübünden haber beklediği öğrenildi.

GEVREK, BÜTÜN OLANAKLARI ZORLUYOR
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in Ayite transferi için bütün olanakları zorladığı öğrenilirken, Teknik Direktör İrfan Buz'un da bu transferi çok istediği konuşuluyor.

Togolu Jonathan Ayite bu sezon takımı Alanyaspor ile 11 müsabakaya çıktı ve bu müsabakalarda 1 gol kaydedebildi. Fransa 2. Lig takımı Brest'ten Türkiye'ye transfer olan Ayite, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyor.

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