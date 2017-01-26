Cavanda: Toparlanmam için oynamam gerek

Galatasaray, bu sezon bekleneni veremeyen transferleri içinde başı çeken Luis Cavanda, Akhisar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Takıma geldiğim günden beri iki defa sakatlandım. Hırsım ve hedeflerim var ama gelir gelmez sakatlanmam beni geri götürdü. Benim için çok zor oldu. Uzun bir toparlanma süresi geçirdim. Galatasaray hep kazanmaya oynayan bir takım. Bu yüzden hep hazır olmak gerek. Çünkü başka kaliteli oyuncular da var, forma savaşı üst düzeyde. Trabzon maçında oynadım ama kendimi hiç beğenmedim kötü oynadım. Geçen maçta 15 dakika oynama fırsatım oldu. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Takımın hedefleri var. Benim de hedeflerim var. Beşiktaş'tan 5 puan gerideyiz ama Beşiktaş ile içeride oynayacağız. Şu anda Akhisar maçı var ve bu maça motiveyiz ve ben de bu maça hazırım. Benim Galatasaray'a gelişimle kimse bana iyilik yapmadı. Benim geçmiş kariyerim ve futboluma bakarak beni buraya getirdiler. Hocamız da bana güvendi, istedi."

"Sabri uzun zamandan beri burada ve Galatasaray'a hizmet ediyor. Yazılan çizilenin aksine Sabri çok iyi çalışan bir sporcu. Yıllardır burada oynuyor. Benim de hedef ve kariyerim var, artılarım var. Forma almak için elimden geleni sarf edeceğim."

"Ben Galatasaray'a ilk 11 oynamak için geldim, ama insanın oynadıkça kendine güveni geliyor. Maç ile antrenman farklı. Daha fazla süre oynarsam kendime geleceğime inanıyorum."

"İkinci yarıda derbileri Arena'da oynamak tabii ki bize güven verecektir. Sahayı daha iyi tanıyoruz ve seyircimiz de bizim arkamızda olacak. İki derbiyi de kazanacağımıza inanıyorum."