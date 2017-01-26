Jan Olde Riekerink: Podolski giderse bir transfer daha yapabiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, elinde bulunan kadrodan memnun olduğunu belirterek, "İhtiyacımız doğrultusunda aramıza yeni bir arkadaş katılırsa bizi memnun eder ama olmasa da takımın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hollandalı teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir takıma sahip olduğunu anlatarak, "Elimde bulunan kadroya çok güveniyorum. Bakıldığı zaman gerçekten bizi dinleyen ve istediklerimizi sahada uygulayan bir takıma sahibiz. Şu anda elimde bulundurduğum takımdan çok memnunum. Transfer dönemi bitene kadar, ihtiyacımız doğrultusunda aramıza yeni bir arkadaş katılırsa bizi memnun eder ama olmasa da takımın iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Devre arasında transferin kolay olmadığını dile getiren Riekerink, "Bu dönemde kaliteli bir transfer yapmak kolay olmuyor. Bakıldığında iyi oyuncular zaten kendi takımlarında oynuyor. Araştırmalarımız doğrultusunda bazı isimler ön plana çıkabiliyor ama kulübümüzün ekonomik durumunu da gözetmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız. O yüzden adımlarımızı çok dikkatli atmalıyız. Bizim bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"GÖNLÜM PODOLSKI'NİN KALMASINDAN YANA"

Jan Olde Riekerink, devre arası transfer döneminde sona yaklaşıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar transfer ettiğimiz Ahmet Çalık ve Rodrigues'in doğru isimler olduğunu düşünüyorum. Podolski aramızdan ayrılırsa bir transfer daha yapılma ihtimali var. Ancak Podolski'den memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü çok üst düzey bir oyuncu. Benim gönlüm Podolski'nin kalmasından yana. Transfer konularında oyuncunun da görüşleri önemli. Giderse biz de araştırmalarımıza göre bir transfer yapabiliriz."

Podolski ile sürekli görüşme halinde olduklarını aktaran Riekerink, "Podolski'nin ne düşündüğünü gayet iyi biliyorum. Şu an aklı başka bir yerde değil. Tamamen işine odaklanmış durumda. Bence takdiri hak ediyor." şeklinde görüş belirtti.

"KESİNLİKLE DERBİLERİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Riekerink, üst üste iki lig maçını sahalarında oynayacaklarını belirterek, "Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Antrenman ve maç temposu birbirinden farklı. Bazı arkadaşlarla ilgili kafamızda şüpheler var. Bunun son kararını yarın verebiliriz." diye konuştu.

Hollandalı teknik adam, ligin 22. haftasında Beşiktaş ile yapacakları derbi maça kadarki hedefleriyle ilgili bir soru üzerine, "Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmak biraz erken. Bakıldığı zaman iki derbi maçını sahamızda oynuyoruz. Kendi sahamızda oynamak elbette avantaj ama Beşiktaş maçına gelene kadar üç maçımız var. Bunları tek tek düşünüp iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Ayrıca ligdeki durumumuza baktığımızda kesinlikle derbileri kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ve Aurelien Chedjou'nun daha sonra affedilmesiyle ilgili bir soruya, "Yaşanan bazı olaylardan sonra verilen bazı cezalar var. Hem Yasin hem de Chedjou, onlardan ne istediğimi bilen oyuncular. Fiziksel anlamda antrenmana devam ettiler. Yasin iyi bir durumda. Chedjou da bugün aramıza katıldı. O da en kısa zamanda istenilen seviyeyi yakalayacaktır." cevabını verdi.

Jan Olde Riekerink, son dönemde formsuz olan Eren Derdiyok'un iyi bir oyuncu olduğunu aktararak, "Eren çok kaliteli ve güvendiğimiz bir forvet. Sezona çok iyi başladı ve sonra biraz düşüş yaşadı. Mutlaka tekrar sırası gelecek ve bize yardımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.