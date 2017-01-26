Ersun Yanal: Anlamlı bir galibiyet oldu

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 9 puanla grubu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer hem kupaya hem de Avni Aker'e veda etti.



Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçtiklerini belirterek, "Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçımızı oynadık. Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne olan ve daha öncesinden başarılara imza atılan mekanımıza, ruhun büyüdüğü ve yeşerdiği, çok önemli bir değerin ismini taşıyan stadımıza kazanarak veda etmemiz önemliydi. Herhangi bir şekilde sonuca etki etmeyecek karşılaşma olsa da bizim için anlamlı galibiyet oldu" dedi.



Tarihe geçecek bir galibiyet aldıklarına belirten Yanal, "Tarihe biz son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceğiz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak. Oyunculara bugünkü oyun tutumundan ve istekli futbol oynadıklarından dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER