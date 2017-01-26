Aykut Kocaman: İçimizi acıtmayan skorlardan biri oldu

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maça vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Belki de futbol hayatım boyunca bu akşamki maç duruma en uygun skorlardan biri oldu. Trabzonspor bugün çok fazla pozisyona girdi. Çok uyumlu bir takım olarak gözükmedik. Özellikle ilk yarıda acemice hatalar yaptık. Trabzonspor'un bu pozisyonlardan sadece birini değerlendirmiş olması bizim adımıza bir şanstı. Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisiydi. Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçti. Dolayısıyla çok fazla içimizi acıtmayan skorlardan biri oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. ”

Kocaman, Trabzonspor’un rakibi önde karşılamak isteyen ve ön tarafa çok fazla oyuncu gönderen bir takım olduğunu da kaydederek, "Dolayısıyla geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamak için taktik faullerle durdurmak istiyorlar. Bu doğal bir şey, buna itirazımız yok. Zaman zaman biz de bunu istiyoruz ancak taktik fauller biraz gaddar faullere doğru gidiyor. Surata ve bileklere çok sert fauller yapılıyor. Bu doğru değil. Burada oynadığımız ilk maçta da bunu yaşamıştık. Bunu biz de yaparsak bizim için de doğru değil." şeklinde konuştu.