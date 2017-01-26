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Sergen Yalçın: Takımın oynadığı oyundan memnunum

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası "Takımın oynadığı oyundan memnunum" dedi

26 Ocak 2017 Perşembe, 21:13:46 Güncelleme: 22:35:18

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Yalçın, "İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bugünkü müsabakadan puan olarak çok önemi olmasa da, istediğimizi aldık. Çünkü bizim için oyuncularımızın oyuna bakış açıları, ikili mücadeleleri önemliydi. Uzun zamandır maç oynayan oyuncular iyi performans sergilediler. Onların takıma katılmaları bizim için gayet pozitif bir durumdu. Ben takımın oynadığı oyundan gayet memnunum. Oyuncuların performansından memnunum. Bundan sonrası için bize ümit verecek bir maç oldu. Pazar günü Fenerbahçe ile çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Onun da bir hazırlığı oldu. Ümit ediyorum ki, bu pozitif görüntü ligin ikinci yarısına muhakkak yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

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