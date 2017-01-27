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FUTBOL

Beşiktaş, Lacina Traore'nin peşinde

27 Ocak 2017 Cuma, 00:33:11

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    HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

    Golcü transferi konusunda beklenen hamleyi henüz yapamayan, sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan eski oyuncusu Demba Ba’yı gündemine alan Beşiktaş, yeni bir ismin üzerine yoğunlaştı.

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    Jackson Martinez ile de ilginenen ve daha sonra kapsama alanına Emmanuel Adebayor’u da alan Siyah-Beyazlılar’ın son gözdesi Lacina Traore oldu...

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    Olcay Şahan ve özellikle Kerim Frei’ın elden çıkarılmasının ardından yeni transfer yapma konusunda eli rahatlayan Kartal, CSKA Moskova’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladı.

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