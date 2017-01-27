Beşiktaş, Lacina Traore'nin peşinde

27 Ocak 2017 Cuma, 00:33:11 | Güncelleme: 09:35:37
1
1|7
HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT
Golcü transferi konusunda beklenen hamleyi henüz yapamayan, sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan eski oyuncusu Demba Ba’yı gündemine alan Beşiktaş, yeni bir ismin üzerine yoğunlaştı.
2
2|7
Jackson Martinez ile de ilginenen ve daha sonra kapsama alanına Emmanuel Adebayor’u da alan Siyah-Beyazlılar’ın son gözdesi Lacina Traore oldu...
3
3|7
Olcay Şahan ve özellikle Kerim Frei’ın elden çıkarılmasının ardından yeni transfer yapma konusunda eli rahatlayan Kartal, CSKA Moskova’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladı.
HABERİN DEVAMI
4
4|7
Teknik direktör Şenol Güneş’in pivot forvet konusunda ısrarcı olması nedeniyle 2,03 cm. boyundaki Fildişili oyuncuya yönelen Beşiktaşlı kurmaylar, Demba Ba’nın sağlık raporlarında herhangi bir soruna rastlanması halinde Traore’yi kiralayacak.
5
5|7
RUSYA’DA MUTLU DEĞİL CSKA’da da kiralık olarak oynayan Traore’nin bonservisini elinde bulunduran Monaco yetkilileri ile bir araya gelen Siyah-Beyazlı yöneticiler, yapılan ilk görüşmede masadan olumlu kalktı.
6
6|7
Rusya’da fazla şans bulamadığı için mutlu olmayan Fildişili oyuncunun ayrılmak istediği ve bu yüzden Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
HABERİN DEVAMI
7
7|7
Siyah-Beyazlılar, defans bölgesindeki oyuncusu Rhodolfo’yu satması halinde ise hem Demba Ba hem de Traore transferini gerçekleştirecek.