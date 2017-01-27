Hull City: 2 - Manchester United: 1

Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Hull City'e konuk oldu.
35. dakikada Tom Huddlestone'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 66. dakikada Paul Pogba'nın golüne engel olamadı.
Eski Akhisar Belediyesporlu Oumar Niasse, 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirse de ilk maçı 2-0 kazanan Manchester United finale yükseldi.
26 Şubat'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde Kırmızı Şeytanlar, Southampton'la karşılaşacak.
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