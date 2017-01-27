Barcelona: 5 - Real Sociedad: 2

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, Camp Nou'da Real Sociedad'ı ağırladı.
Barcelona, mücadelenin 17. dakikasında Denis Suarez'le 1-0 öne geçti. Lionel Messi'nin 55. dakikada penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 62. dakikada Juanmi'nin golüne engel olamadı.
Barcelona 64'te Luis Suarez'le 3-1 öne geçti ancak konuk ekip 73. dakikada Willian Jose'yle farkı yeniden bire indirdi.
Maçın 75. dakikasında Neymar yerine oyuna dahil olan Arda Turan, 80. dakikada skoru 4-2'ye getirdi.
Barcelona'da Denis Suarez 82. dakikada kendisinin 2. takımının 5. golünü atarak skoru belirledi.
5-2 kazanan Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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