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Bruma Riekerink'e neden tepki gösterdi?

Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma'nın kontrat görüşmeleri nedeniyle gergin olduğu öğrenildi

27 Ocak 2017 Cuma, 09:33:37 Güncelleme: 10:06:13

24 Erzincanspor’la oynanan kupa maçında oyundan alınınca hocası Riekerink’e tepki gösterek önce soyunma odasına gitmek isteyen, ardından zorla kulübeye oturtulan Armindo Bruma’nın isyanının altından sözleşme uzatma krizi çıktı. 23 yaşındaki genç oyuncunun bu durumu çok kafasına taktığı ve bu yüzden gergin günler yaşadığı öğrenildi. Bonus ve maç başı paralarla 1.2 milyon Euro’luk ücreti 2 milyon Euro’ya çıkan Portekizli yıldızın menajeri, 2,5 milyon Euro artı bonus ve maç başı ücret talep ediyor. Ancak yönetimin istediği 30 milyon Euro’luk serbest kalma maddesine yanaşmaması nedeniyle anlaşma sağlanamıyor. Sarı-Kırmızılılar, Mayıs 2018’de sözleşmesi bitecek olan Bruma’yla devre arasında kontrat uzatacaklarını açıklamış, ancak taraflar uzlaşamamıştı.

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