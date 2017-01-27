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FUTBOL

Fenerbahçe'ye Brezilya'nın 10 numarası geliyor!

27 Ocak 2017 Cuma, 09:36:27

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    HABERTÜRK SPOR

    Transfer döneminin bitmesine günler kala kadrosuna ofansif bir orta saha katmak için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe’nin, Brezilya Serie A ekibi Corinthians’ta forma giyen Rodriguinho ile ilgilendiği iddia edildi.

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    Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Kanarya’nın, bonservisinin yüzde 50’si Corinthians’ta, yüzde 40’ı Capivariano’da, yüzde 10’u da A.Mineiro’da bulunan 29 yaşındaki Sambacı için Corinthians’a sunduğu ilk teklifin reddedildiği ifade edildi.

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    Brezilya kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler’in kıran kırana pazarlık yaptığı ileri sürüldü.

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