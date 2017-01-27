Fenerbahçe'ye Brezilya'nın 10 numarası geliyor!

27 Ocak 2017 Cuma, 09:36:27 | Güncelleme: 09:53:16
1
1|10
HABERTÜRK SPOR
Transfer döneminin bitmesine günler kala kadrosuna ofansif bir orta saha katmak için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe’nin, Brezilya Serie A ekibi Corinthians’ta forma giyen Rodriguinho ile ilgilendiği iddia edildi.
2
2|10
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Kanarya’nın, bonservisinin yüzde 50’si Corinthians’ta, yüzde 40’ı Capivariano’da, yüzde 10’u da A.Mineiro’da bulunan 29 yaşındaki Sambacı için Corinthians’a sunduğu ilk teklifin reddedildiği ifade edildi.
3
3|10
Brezilya kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler’in kıran kırana pazarlık yaptığı ileri sürüldü.
HABERİN DEVAMI
4
4|10
Avrupa’da oynama hayali olan Rodriguinho’nun ise tarafların anlaşması halinde F.Bahçe’ye hiç düşünmeden imza atacağı ifade edildi.
5
5|10
Kariyerinde çıktığı 166 maçta 38 gol atan 29 yaşındaki yıldız, dün Brezilya’nın Kolombiya’yı 1-0 yendiği hazırlık maçında ilk kez A milli formayı giydi.
6
6|10
ANDERSON'A ADVOCAAT VETOSU Brezilya seferinde ilk hedef olarak İnternacional’de oynayan Anderson’a yönelen F.Bahçe, hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştı.
HABERİN DEVAMI
7
7|10
Ancak teknik direktör Dick Advocaat’ın, Brezilyalı oyuncuyu veto ettiği öğrenildi.
8
8|10
Sarı-Lacivertliler bunun üzerine Anderson defterini kapattı.
9
9|10
Öte yandan Juventus’un da F.Bahçe’nin ilgilendiği Hernanes’i satmaktan vazgeçtiği bildirildi.