SÜPER LİG HABERLERİ
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Günün transfer haberleri | 27.01.2017

27 Ocak 2017 Cuma, 11:10:29

  • 1
    1 | 18

    Japonya'da yayın hakları ihalesinin ardından Lukas Podolski ismi bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray, Poldi'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Pato için yeniden temaslara başladı. (Fotomaç)

  • 2
    2 | 18

    Menajerler bonservisi elinde olan Jefferson Farfan'ı Trabzonspor'a önerdi. Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde sezon sonuna kadar anlaşma yapılabileceği gelen bilgiler arasında. (Fotospor)

  • 3
    3 | 18

    Trabzonspor, Torino’da forma giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Josef Martinez ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibine 750 bin euro kiralama bedeli öneren Karadeniz ekibi, görüşmelerini sürdürüyor. (Fotomaç)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300