Günün transfer haberleri | 27.01.2017

27 Ocak 2017 Cuma, 11:10:29 | Güncelleme: 11:31:33
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Japonya'da yayın hakları ihalesinin ardından Lukas Podolski ismi bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray, Poldi'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Pato için yeniden temaslara başladı. (Fotomaç)
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Menajerler bonservisi elinde olan Jefferson Farfan'ı Trabzonspor'a önerdi. Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde sezon sonuna kadar anlaşma yapılabileceği gelen bilgiler arasında. (Fotospor)
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Trabzonspor, Torino’da forma giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Josef Martinez ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibine 750 bin euro kiralama bedeli öneren Karadeniz ekibi, görüşmelerini sürdürüyor. (Fotomaç)
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Galatasaray’ın Tolgay Arslan atağı devam ediyor... Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Beşiktaş’ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Resmi teklif için Podolski’nin satılması ve maaş bütçesinde yer açılması bekleniyor. (Fanatik)
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J-League'in 10 yıllık yayın haklarının 210 milyar Yen karşılığında satılmasından son Lukas Podolski transferinin önü açılırken G.Saray'a ikinci müjde Wesley Sneijder için geldi. Japonya'ya son dönemde Nilton, Hugo Vieira ve Tanaka gibi isimleri götüren ve Podolski için ilk teklifi getiren Josue'nin menajeri Carlos Almeida, sarı-kırmızılı yönetime "Sneijder'i de götürebilirim" mesajı verdi. Almeida'nın bu mesajına ilk etapta cevap verilmezken ilerleyen dönemde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi. (Fotomaç)
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Demba Ba ile hafta başında yapılacak sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş’ın Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez ile de temasları sürüyor. Deneyimli golcü için Uzak Doğu seferine çıkan yönetici Umut Güner’in Guangzhou Evergrande yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Yüksek maliyeti sebebiyle kiralanması planlanan 30 yaşındaki forveti bonservis bedeliyle elinden çıkarmak isteyen Çin kulübünün işi ağırdan aldığı, diğer Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere göre Beşiktaş’a kesin cevabını vereceği öğrenildi. (Fanatik)
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Demba Ba, Fikret Orman'la bir araya gelerek "İyiyim. Eğer adımı UEFA'ya bildirirseniz Hapoel maçında sahada olabilirim" demişti. Ayağı kırıldığı için 6.5 aydır sahalardan uzak kalan Ba için Şenol Güneş ise olumsuz rapor vermişti. Ba için Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi de olumsuz görüş belirtmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray'dan Mehmet Özbek, Ba'nın menajeri Ahmet Bulut'tan, Senegalli oyuncu için bilgi aldı. Bulut, Beşiktaş'a Ba için ABD'den raporlar getirdiklerini, Senegalli oyuncunun da Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Özbek ise "Eğer Beşiktaş'la anlaşamazsanız, benimle mutlaka görüş" dedi. (Fotospor)
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Sao Paulo'nun Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'ye talip olduğu iddia edildi. Tuttomercatoweb'de yer alan haberde Sao Paulo yetkilileri Amsterdam'da Van Persie'nin menajeriyle bir araya geldi, ancak yapılan görüşmede anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi. Haberde taraftar arasında mali anlamda ciddi farklar olduğu ve bunun üzerine Sao Paulo'nun transferden vazgeçtiği kaydedildi.
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Fenerbahçe'de orta saha için gündeme gelen isimlerden Arjantinli Sebastian Blanco, kulübünün menfaatleri için takımdan ayrılabileceğini açıkladı. TyCSports'ın sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "San Lorenzo, borçlarını beni satarak ödeyebilir. Eğer kulübün de kabul edebileceği bir teklif gelirse, ayrılabilirim" dedi. 28 yaşındaki maestro için Fenerbahçe'nin görüşmeleri sürdürdüğü gelen haberler arasında. (Fotomaç)
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Rodallega’yı alarak taraftarının yüzünü güldüren Trabzonspor, forvet transferinde gaz kesmiyor... Bordo-Mavililer, Porto’ya geri göndereceği Jun Suk’un yerine Shakhtar’dan Facundo Ferreyra’yı istiyor. (Fanatik)
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Galatasaray ile adı anılan Lyon'un orta saha oyuncusu Jordan Ferri için Fransız kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Bruno Genesio, "Eğer hem kulübü, hem de kendisini tatmin edecek, iki tarafın menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse ayrılmasına izin vereceğiz" diye konuştu. (Fotomaç)
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Demba Ba, Beşiktaş’a imza atmaya hazır. Sağlık raporu olumlu çıkar ve testleri geçerse Senegalli yıldız favori! İkinci sırada Emmanuel Adebayor var. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Togolu golcünün menajeriyle görüşüldü. Yönetimin birkaç gün içerisinde bu forvetlerden birini renklerine bağlamak için yoğun çaba gösterdiği belirtildi. (Fotomaç)
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Bursaspor Başkanı Ali Ay, Hırvat teknik direktör Prosinecki’den olumlu yanıt alamayınca rotasını Tayfun Korkut’a çevirdi ve 42 yaşındaki hoca ile şartları görüşmek için Almanya’ya gitti. Öte yandan La Liga temsilcisi Deportivo Alaves'de oynayan Sırp stoper Aleksandar Pantic'in, Bursaspor'a 'evet' dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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Muharrem Usta, İstanbul'a çağırdığı Güney Koreli forvet Suk'a, "İyi niyetinden şüphemiz yok. Ancak yeni transferler yaptık. Forma şansın azaldı. Seni geri gönderebiliriz" dedi. Suk'un ise bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirttiği ancak alınacak karar karşısında direnmeyeceğini dile getirdiği öğrenildi. Ara transfer döneminin bitimine az bir zaman kala Suk'un ayrılması bekleniyor. (Fotomaç)
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Ara transfer döneminde kiralanması gündeme gelen Aras Özbiliz ve Veli Kavlak'ın Kayserispor'un gündemine geldiği öğrenildi. Kayserispor yönetimi, Aras'ı ikna etmeyi başarırsa genç oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sakatlıktan dönen Veli Kavlak ayrılırsa eski takımı Rapid Wien'de oynamak istediğini yöneticilerle paylaştı. Ancak Kayserispor'un Veli için Beşiktaş yönetime cazip bir teklif sunması ve oyuncunun da ikna olması durumunda hafta sonunda imzaların atılması bekleniyor. (Fotomaç)
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Deportivo Cali'de oynayan Harold Preciado, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı. Ülkesinde bir radyoya konuşan Preciado, "Galatasaray'dan bir yazı geldi ancak bazı sorunlardan dolayı gerçekleşmedi. Çin'den de teklifler bulunuyor" dedi. (Fotomaç)
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Kadrosunu güçlendirmek isteyen Çaykur Rizespor, Galatasaray’dan ayrılan Hamit Altıntop’la her konuda el sıkıştı, Josue için ise pazarlıklarda önemli adımlar attı. Galatasaray, gündemindeki orta alan oyuncularından biriyle anlaşırsa Josue ile yollarını ayıracak. Bu noktada Rize devreye girecek. (Fanatik)
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Cimbom, Lisandro Lopez için Benfica'nın kapısını çaldı. 1.87'lik stoper için Galatasaray, Portekiz ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ve Arjantinli stoperin tüm maliyetini karşılamayı teklif etti. Benfica teklifi kabul etse de Lopez, tercihini kalmaktan yana kullandı. (Fotomaç)