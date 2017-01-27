Günün transfer haberleri | 27.01.2017

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Demba Ba, Fikret Orman'la bir araya gelerek "İyiyim. Eğer adımı UEFA'ya bildirirseniz Hapoel maçında sahada olabilirim" demişti. Ayağı kırıldığı için 6.5 aydır sahalardan uzak kalan Ba için Şenol Güneş ise olumsuz rapor vermişti. Ba için Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi de olumsuz görüş belirtmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray'dan Mehmet Özbek, Ba'nın menajeri Ahmet Bulut'tan, Senegalli oyuncu için bilgi aldı. Bulut, Beşiktaş'a Ba için ABD'den raporlar getirdiklerini, Senegalli oyuncunun da Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Özbek ise "Eğer Beşiktaş'la anlaşamazsanız, benimle mutlaka görüş" dedi. (Fotospor)