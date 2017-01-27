Golcülerin listesinde zirve Edinson Cavani'nin!

Avrupa futbolunda mücadele eden futbolcuların bu sezonki lig performansları baz alındığında, PSG formasıyla 19 maça çıkan Cavani, 20 gol barajına ulaşan ilk futbolcu olma başarısını gösterdi.



İsveçli yıldız santrfor Zlatan Ibrahimovic'in sezon başında PSG'den ayrılmasının ardından performansını daha da artıran Uruguaylı golcü, ligde attığı 20 golle Barcelonalı Lionel Messi ve Luis Suarez, Real Madridli Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bırakmayı başardı.



ZLATAN'IN GÖLGESİNDE KALMIŞTI

Avrupa macerasına İtalya'da başlamasının ardından attığı gollerle kısa süre adından söz ettiren Cavani, Napoli'den PSG'ye 2013 yılında 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu, PSG'deki ilk 3 sezonunda İsveçli yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in gölgesinde kalarak çıktığı 86 karşılaşmada 57 kez fileleri havalandırdı.



PSG'de 3 kez gol krallığı yaşayan Ibrahimovic'in sezon başında İngiltere temsilcisi Manchester United'a transfer olmasının ardından PSG'nin tek santrforu konumuna gelen Cavani, takımının bu sezon ligde attığı 41 golün 20'sine imza atarak hücumdaki en etkili kozu oldu. Uruguaylı yıldız, 21. haftası sona eren ligdeki performansıyla İsveçli golcüyü de geride bıraktı. İbrahimovic, geçen sezonun aynı döneminde 16 gol kaydedebilmişti.



31 PUANA ETKİ YAPTI

Ligde 48 puanlı Monaco ve 46 puanlı Nice'in ardından üçüncü sırada yer alan PSG'nin zirve mücadelesi içinde kalmasında başrolü oynayan Cavani, attığı gollerle takımının elde ettiği 45 puanın 31'ine doğrudan etki yaptı. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından çıkarak üst tura kalmasında da önemli rol üstlenen Uruguaylı futbolcu, çıktığı 6 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



LACAZETTE İKİNCİ SIRADA

Avrupa'nın en formda golcüleri arasında ikinci sırada yine Fransa liginden bir oyuncu bulunuyor. Olympique Lyon'un milli Fransız golcüsü Alexandre Lacazette, bu sezon çıktığı 16 lig maçında 17 gole imza attı. Fransa temsilcisinin altyapısında yetişen 25 yaşındaki Lacazette, gol krallığı yarışında Cavani'yi takibini sürdürürken, bu sezonki performansıyla 37 puanla 4'üncü sırada yer alan takımını sırtlayan oyuncu oldu.



Lacazette, 2014-15 sezonunda Olympique Lyon formasıyla 33 lig maçında attığı 27 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlamış ve ligin en iyi futbolcusu seçilmişti.



AUBAMEYANG TAKİPTE

Avrupa liglerinde en çok gol atan üçüncü futbolcu ise Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang oldu. Gabonlu santrfor, bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırarak Alman Birinci Ligi'nde (Bundesliga) gol krallığı yarışını önde götürürken, takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 4 gole imza attı.



YILDIZLAR GERİDE KALDI

FIFA tarafından 5 kez yılın futbolcusu seçilen Arjantinli yıldız Lionel Messi ile takım arkadaşı Luis Suarez bu sezon İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) 15'er kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirveyi paylaşırken, Avrupa'nın en golcüleri listesinde ilk 3 içinde yer alamadı.



Kariyerindeki ilk İngiltere Premier Lig deneyimini Manchester United ile yaşayan Ibrahimovic, 15 gol kaydeden Chelsea'nin Brezilyalı golcüsü Diego Costa ve aynı gol sayısına sahip Arsenal'in Şilili yıldızı Sanchez'in bir gol ardından Ada ülkesinde krallık yarışında ikinci sırada bulunuyor.



Önceki sezonlara oranla beklentilerin altında performans sergileyen Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ligde 12 gol atarken, Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar ise 5 golde kaldı.

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