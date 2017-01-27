Kardemir Karabükspor'un "Balkan" aşkı

İki amatör takımın birleşmesiyle 47 yıl önce demir ve çelik işçileri tarafından kurulan, bu nedenle de "işçi takımı" olarak anılan Kardemir Karabükspor, 2014-2015 sezonunda düştüğü ve bu sezon yeniden yer aldığı Süper Lig'de, yenilenmiş kadrosuyla mücadele veriyor.

Özellikle Balkan ülkelerinden yaptığı çok sayıda futbolcu transferiyle dikkati çeken Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetimindeki kırmızı-mavili ekipte, Romanya'dan Marius Alexe, Valerica Gaman, Cristian Tanase ve Iasmin Latovlevici, Hırvatistan'dan Elvis Kokalovic, Sırbistan'dan Vladimir Rodic, Bosna Hersek'ten Ermin Zec ve Solvenya'dan Dejan Lazarevic forma giyiyor.

Bu 5 Balkan ülkesinden 8 milli oyuncu da dahil 16 yabancı futbolcuyla ligde mücadelesine devam eden Karabük temsilcisi, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Ukraynalı oyuncular Andriy Bliznichenko, Oleksandr Rybka ve Yevhen Seleznov ile sezonu başarıyla tamamlamayı istiyor.

Kardemir Karabükspor, son olarak ise görüşmelere devam ettiği Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru'yu kadrosuna katmayı hedefliyor.

"O BÖLGEDEKİ OYUNCULAR ÖZEL TAKİBİMİZ ALTINDA"

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, spor kamuoyunun oynadıkları futbolu övdüğünü söyledi.

Balkan ülkelerindeki futbolcuların takipleri altında olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"O bölgedeki oyuncular özel takibimiz altında. Kaliteli, profesyonel futbolcular ve daha kolay uyum sağladıklarını düşünüyoruz. Bu yönde transferler yaptık. Transfer çalışmalarımız o bölgede devam ediyor. Bir sağ bek üzerinde duruyoruz. Romanya Milli Takımı'nda da oynayan Sapunaru. Belirli bir mesafe kat ettik ama transfer şu anda sonuçlanmış değil. Görüşmelerimiz devam ediyor."

Rumen oyunculardan, taraftarların ve kendilerinin memnun olduğuna işaret eden Gül, "İşte Latovlevici'nin yaptıkları ve performansı ortada. Şu anda birçok futbol otoritesi Türkiye'nin en iyi sol beklerinden birisi olarak onu gösteriyor. İstatistikler de bunu söylüyor. Tanase de aynı şekilde başarılı. Gaman da son Galatasaray maçında kalitesini gösterdi. Önemli bir oyuncu, zamanla çok faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TUDOR ENERJİSİ OLAN BİR HOCA"

Kırmızı-mavili takımın, artık "ülkenin marka değeri" olduğuna ve daha önce de Avrupa kupalarında mücadele ettiğine dikkati çeken Gül, bunu yeniden başarabileceklerini vurguladı.

Teknik direktörlük konusunda önce iki Rumen teknik adamla görüştüklerini ancak olmayınca eski oyuncuları Anthony Seric vasıtasıyla vatandaşı Hırvat Igor Tudor'un gündeme geldiğini ifade eden Gül, "Enerjisi olan bir hoca. Bu enerjisini sahada futbolcusuna, taraftarına, televizyondaki izleyicisine kadar yansıtabilen bir teknik direktör. Kendisinden çok memnunuz. Uyum içerisinde çalışıyoruz. İnşallah başarıları daim olur." diyerek sözlerini tamamladı.