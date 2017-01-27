Barcelona'nın İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Real Sociedad'ı 5-2 yendiği maçta Arda, rekora imza attı.



Karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu, üç dakika sonra fileleri havalandırarak takımının 4. gölünü kaydetti. 12 golle Galatasaray ile kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği 2008-2009 sezonundaki performansını geride bırakan Arda, bu sezon 23 maçta 13 gol atarak en fazla gol attığı sezonuna ulaştı.



TİM KULVARLARDA GOLÜ BULUNUYOR

Milli futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm kulvarlarda gol atma sevinci yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta rakip fileleri 4 defa havalandıran Arda, en fazla golü bu organizasyonda buldu. İspanya Birinci Ligi'nde 13 maçta 3 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, Kral Kupası'nda ise 4 kez fileleri havalandırdı. Arda, İspanya Süper Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 2 gol kaydetti.



EN GOLCÜ DİĞER SEZONU GALATASARAY'DA

Barcelona'daki performansıyla göz dolduran Arda, diğer en golcü (12) performansını, 2008-2009 sezonunda Galatasaray formasıyla sergiledi. Bu sezon henüz 22 maçta 12 gol bulan milli futbolcu, Galatasaray ile söz konusu sezonda attığı 12 gole, 46 karşılaşmada ulaştı.



İKİ KEZ "HAT-TRICK" YAPTI

Arda, Barcelona'da bu sezon iki kez "hat-trick" yapma başarısı gösterdi. İlk olarak Şampiyonlar Ligi grubunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımına karşı 4-0 kazanılan mücadelede üç gol atan Arda, bu maçla birçok ilke de imza attı.



Milli futbolcu, Rivaldo, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Lionel Messi ve Neymar'ın ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'nın "hat-trick" yapan 6'ncı futbolcusu unvanını elde etti. Arda, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde üç gol ve üzeri atan 3'üncü Türk oyuncu olarak da kayıtlara geçti.



Bu sezon öncesi kariyerinde bir kez "hat-trick" yapabilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hercules'i 7-0 yendikleri Kral Kupası son 32 turu rövanşında da üç gol kaydetmişti.

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