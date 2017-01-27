Muharrem Usta: "Avni Aker'in ruhunu yeni stadyumu taşıyacağız"

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor ile oynadığı maçla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na veda eden Trabzonspor, yeni stadyumda 29 Ocak Pazar günü ilk maçını oynayacağı Gaziantepspor müsabakasını büyük bir heyecanla bekliyor.



Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yeni stadyumda hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Çok büyük başarılara imza attığımız Avni Aker'de çok önemli bir tarihin sonu. Yeni stadyuma Avni Aker ruhunu taşıyabilir olmamız lazım. Çünkü orası gerçekten olağanüstü başarılara imza atılmış olan tüm spor kamuoyu için çok önemli bir yer. Umut ediyorum ki o ruh yeni stadyuma taşınacak. Trabzonspor tarih yazmaya tekrar yeni stadyumuyla birlikte devam etmeye başlayacaktır. Avni Aker ruhunu yaşatmak bizim için bir borç" ifadelerini kullandı.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynayacakları Gaziantepspor maçıyla yeni stadyuma "merhaba" diyeceklerini belirten Usta, "Hazırlıklarımız tamamlandı. İlk maçımızı Gaziantepspor ile oynayacağız. Taraftarlarımızın hem kombinelere hem de biletlere yoğun bir ilgisi var. Güzel bir açılış olsun istiyoruz. Yeni sahamızda nice başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum. İki gün içinde 6 bin 500 bilet satılmış bu kolay rastlanılabilir bir şey değil. Stadyumun büyük oranda dolacağı görünüyor" dedi.



"TRABZONSPOR GRUPTAN ÇIKIYOR OLMASI LAZIMDI"

Başkan Muharrem Usta, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmemeleriyle ilgili olarak ise, "Trabzonspor zor bir süreçten geçiyor. Ama böyle bir şey beklemiyordum. O gruptan Trabzonspor'un her türlü çıkıyor olması lazım. Biz Gümüşhane deplasmanında turu kaybetmedik. Turu aslında Trabzon'daki Gümüşhane maçında veya Kızılcabölükspor deplasmanında kaybettik. Bunların hepsinde önemlisi Trabzonspor'un gelecek sene 50 yılı iyi bir planlamayla bütün bu tranvaları, zorlukları atlatacak şekilde iyi şeyleri yapabiliyor olmamız lazım. Trabzonspor'un bunu yaşamasını asla beklemiyordum. Bundan sonraki süreçte lige daha çok sarılayacağız. İkinci yarıya iyi değerlendirme gibi fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.



HÜSEYİN AVNİ AKER'E DUYGUSAL VEDA

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında dün oynadığı Atiker Konyaspor maçı sonrası, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na duygusal veda etti. Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik ekip ve futbolcular soyunma odasında, arkalarında "Elveda tarihlerin yazıldığı yer Hüseyin Avni Aker. Yer değişir ruh değişmez" yazılı pankart poz verdi.

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