BEŞİKTAŞ HABERLERİ
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş'ta Konya mesaisi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

27 Ocak 2017 Cuma, 14:09:50 Güncelleme: 14:16:09

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla gerçekleşti.

Dünkü Kayserispor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana serbest yapılan ısınma ve streching hareketleri ile başladı. Pas ve top çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Antrenmanda Caner Erkin ve Ersan Adem Gülüm ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ekici'den Şenol Güneş'e olay sözler!
FUTBOL

Ve Mehmet Ekici konuştu!
Beşiktaş, Lacina Traore'nin peşinde
FUTBOL

Beşiktaş'tan bir bomba daha!
Süper Lig'in favorisi Beşiktaş
FUTBOL

"Beşiktaş şampi..."
Şenol Güneş: Dostluk maçı oldu
FUTBOL

"Benim de hatam oldu"