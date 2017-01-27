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Merkez Hakem Kurulu
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Merkez Hakem Kurulu'ndan sosyal medya uyarısı!

Merkez Hakem Kurulu, yayınladığı genelge ile hakem, gözlemci, mentörleri ve eğitimcileri sosyal medya konusunda uyardı

27 Ocak 2017 Cuma, 14:18:04 Güncelleme: 14:19:23

MHK'nin sosyal medya kullanımı hakkındaki genelgesi şöyle;

"Sayın Hakemlerimiz, Gözlemcilerimiz, Mentörlerimiz ve Eğitimcilerimiz; Sosyal medya (Facebook, Twitter, Linked-In, Instagram, Pinterest, MySpace, vb.), günümüzde her geçen gün ulaştığı kitleler ve etkileri bakımından önemini arttırmaktadır. Sosyal medya kullanımı ve paylaşımların şahsen sizleri olduğu kadar, kurumsal bağlamda TFF ile MHK'yi ve dolayısıyla hakemlik toplumumuzu olumsuz etkilememesi gerektiği unutulmamalıdır.

Kamuoyundan da takip edilebileceği gibi, bazı hakem ve gözlemcimizin, yukarıda belirtilen sosyal medya paylaşımları nedeniyle kurumumuzla ilişkileri kesilmek durumunda kalınmıştır.

Bu nedenle, sosyal medyadaki yorum ve paylaşımlarınızda gerekli özeni göstermenizi önemle hatırlatırız."

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