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Mustafa Akbaş Fabian Castillo
FUTBOL

Trabzonspor'dan kavga açıklaması!

Trabzonspor, Konyaspor maçının bitiminde Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan tartışmayla ilgili açıklama yaptı

27 Ocak 2017 Cuma, 14:21:37 Güncelleme: 14:22:52

Bordo-Mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küçük çaplı sözlü tartışma bazı basın yayın organları tarafından büyük bir olay gibi kamuoyuna duyurulmuştur. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki maç sırasında kazanma arzusunun getirdiği bu tür durumların olabileceği aşikardır. İki futbolcumuzun bu konu üzerinden yıpratılmaması gerektiğini önemle rica ederiz" denildi.

ANTEP MESAİSİ BAŞLADI
Bu arada Bordo-Mavililer, Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla 50 yıldır oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo mavililer, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki salonda yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kondisyon çalışması gerçekleştiren bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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