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Maradona, Messi'ye sahip çıktı!

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona, Dünya Kupası'nı kazansa da kazanmasa da Lionel Messi'nin çok büyük bir futbolcu olduğunu söyledi

27 Ocak 2017 Cuma, 14:40:46 Güncelleme: 14:43:22

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, vatandaşı Lionel Messi'ye övgü dolu sözlerde bulundu.

Ülkesinde bir televizyon programında konuşan Maradona, kazanamadığı kupaların Messi için bir handikap olmadığını ifade etti.

Messi'nin Arjantinli olması nedeniyle şükrettiğini belirten Diego Maradona, "Dünya kupası kazanamadığı için Messi'nin bir fenomen olmadığını söyleyenleri anlayışla karşılamayacağım. O kupayı kazansa da kazanmasa da çok büyük bir futbolcu. 56 yaşındayım, Messi gibi birini daha görmedim. Arjantin'in Messi'si ve Papası var. Bir de ben varım" diye konuştu.

Maradona kendisinin dünya kupasını kazanmasında, Burruchaga, Pumpido ve Ruggeri gibi eski takım arkadaşlarının rolünün büyük olduğunu da vurguladı.

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