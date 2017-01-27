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Atiba Hutchinson Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Atiba şoku! Konyaspor maçında yok...

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, antrenmanda sakatlandı. Deneyimli oyuncu, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek

27 Ocak 2017 Cuma, 15:31:57 Güncelleme: 17:03:31

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın sabahki antrenmanında sakatlanan Hutchinson'ın, gerçekleştirilen muayenesi ve MR'ı sonrası sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ise sağ uyluk ön adalesinde (Rectus femoris) tip 3 A (Grade 1) yırtık belirlendiği kaydedildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Nazar verdiler adama
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