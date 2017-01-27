Beşiktaş'ta Atiba şoku! Konyaspor maçında yok...

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın sabahki antrenmanında sakatlanan Hutchinson'ın, gerçekleştirilen muayenesi ve MR'ı sonrası sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.



Öte yandan, Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ise sağ uyluk ön adalesinde (Rectus femoris) tip 3 A (Grade 1) yırtık belirlendiği kaydedildi.

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