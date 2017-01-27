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Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'e UEFA daveti

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından düzenlenecek hakem kurslarına davet edildi

27 Ocak 2017 Cuma, 18:46:05 Güncelleme: 18:49:12

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hakem kursları, İspanya'nın Malaga şehrinde 29 Ocak-2 Şubat'ta yapılacak.

Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, UEFA'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği, Halil Umut Meler ise 2017'de ilk kez FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı UEFA Hakem Kursu'na katılacak.

Birlikte düzenlenecek kurslarda hakemler, bazı eğitimlerden geçecek ve fitness testlerine tabi tutulacak

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