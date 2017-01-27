FUTBOL
Pato'nun menajerinden Galatasaray'a kötü haber
27 Ocak 2017 Cuma, 19:23:34 | Güncelleme: 20:00:07
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Pato'nun menajerinden Galatasaraylı taraftarları üzecek bir açıklama geldi.
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Brezilyalı yıldızın menajeri Velos,"Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık.
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Türkiye'den de tarafımıza ulaşan resmi bir teklif olmadı.
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Villarreal, Pato'yu satmak istiyor.
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Çin'den oyuncuma birçok teklif var.
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Şu anda resmi olarak Tianjin Quanjian ile görüşüyoruz.
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Pato büyük ihtimalle kariyerine Çin'de devam edecek. Türkiye'ye transfer olma ihtimali bulunmuyor." dedi.
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Sezon başında Villarreal'e transfer olan Pato, bu sezon ligde 14 kez forma giydi ve 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
(Ajansspor)