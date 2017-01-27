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FUTBOL

Pato'nun menajerinden Galatasaray'a kötü haber

27 Ocak 2017 Cuma, 19:23:34

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    Pato'nun menajerinden Galatasaraylı taraftarları üzecek bir açıklama geldi.

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    Brezilyalı yıldızın menajeri Velos,"Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık.

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    Türkiye'den de tarafımıza ulaşan resmi bir teklif olmadı.

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