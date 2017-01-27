Balıkesirspor: 0 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU

BALIKESİRSPOR: 0 - GİRESUNSPOR: 1
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara
BALIKESİRSPOR: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Eray Ataseven (Dk. 80 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Kethevoama (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Bekamenga
GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 81 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 89 Cihan Can), Özgür Can Özcan (Dk. 73 Isaac), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
GOL: Dk. 76 Isaac (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Recep Aydın, Dk. 32 Berkan Yıldırım, Dk. 88 Eser Altın, Dk. 90+4 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 50 Bekamenga, Dk. 90+4 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)
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