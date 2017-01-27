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Balıkesirspor: 0 - Giresunspor: 1
FUTBOL

Balıkesirspor: 0 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Giresunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Giresunspor, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Volkan Okumak'la kullandığı penaltı atışından yararlanamadı

27 Ocak 2017 Cuma, 20:46:06 Güncelleme: 20:48:33

BALIKESİRSPOR: 0 - GİRESUNSPOR: 1

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara

BALIKESİRSPOR: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Eray Ataseven (Dk. 80 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Kethevoama (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Bekamenga
GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 81 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 89 Cihan Can), Özgür Can Özcan (Dk. 73 Isaac), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

GOL: Dk. 76 Isaac (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Recep Aydın, Dk. 32 Berkan Yıldırım, Dk. 88 Eser Altın, Dk. 90+4 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 50 Bekamenga, Dk. 90+4 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)


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