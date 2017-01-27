İNGİLTERE HABERLERİ
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Arsene Wenger Arsenal
FUTBOL

Arsene Wenger'e 4 maç ceza

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'e 4 maç men cezası verdi

27 Ocak 2017 Cuma, 23:30:37 Güncelleme: 23:32:04

The FA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig'de Arsenal'in sahasında Burnley'i 2-1 yendiği maçta 4. hakeme önce itiraz eden ardından da fiziki müdahalede bulunan 67 yaşındaki Fransız teknik adama 4 maç men ve 25 bin sterlin para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Wenger, söz konusu müsabakanın uzatma dakikalarında konuk ekibin penaltıdan kaydettiği ve skoru 1-1'e getiren golün ardından itiraz ettiği 4. hakeme tribüne gönderildiği sırada fiziki müdahalede bulunmuştu.

Deneyimli teknik direktör, karşılaşmanın ardından yaptığı hareket nedeniyle özür dilemişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'in transfer rekorları
FUTBOL

Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
Günün transfer haberleri | 27.01.2017
FUTBOL

Sergen Yalçın'ın takımına 2 Beşiktaşlı...
Pato'nun menajerinden Galatasaray'a kötü haber
FUTBOL

Yıldız futbolcu Galatasaray'a gelecek mi?
Mehmet Ekici'den Şenol Güneş'e olay sözler!
FUTBOL

Ve Mehmet Ekici konuştu!