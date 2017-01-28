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FUTBOL

Trabzonspor, Tolgay Arslan için harekete geçti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 00:15:04

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    HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ

    Usta’yla transfer görüşmesi yapan Yanal “Tolgay’ı mutlaka alalım. Tam aradığım isim. Bize çok şey katar” dedi.

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    Başkan, 2 yıl önce son anda Kartal’a kaptırılan yıldızı almak için tüm şartları zorlayacak

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    Mas, Pereira, Olcay, Medjani ve Rodallega’yı transfer eden Trabzon, asıl bombayı sona saklıyor...

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