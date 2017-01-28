FUTBOL
Trabzonspor, Tolgay Arslan için harekete geçti
28 Ocak 2017 Cumartesi, 00:15:04 | Güncelleme: 06:01:12
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HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ
Usta’yla transfer görüşmesi yapan Yanal “Tolgay’ı mutlaka alalım. Tam aradığım isim. Bize çok şey katar” dedi.
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Başkan, 2 yıl önce son anda Kartal’a kaptırılan yıldızı almak için tüm şartları zorlayacak
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Mas, Pereira, Olcay, Medjani ve Rodallega’yı transfer eden Trabzon, asıl bombayı sona saklıyor...
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Alanya maçı sonrası kendisine Bordo-Mavili kulüpten teklif geldiğini açıklayan Tolgay Arslan, şartların oluşması halinde başka takıma transfer olabileceğini de sözlerine eklemişti.
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Bu sözler Trabzon cephesinde heyecan yaratırken, başkan Muharrem Usta, 2014-15 sezonun devre arasında son anda Kartal’a kaptırılan 26 yaşındaki orta sahayı almak için harekete geçti.
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ORELLANA CEPTE!
Geçtiğimiz gün Yanal ve Usta, transfer görüşmesi yaptı.
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Celta Vigo’da oynayan Fabian Orellena’nın ismi ön plana çıksa da Yanal, ısrarla Kartal’ın yıldızını istediğini söyledi...
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Deneyimli hoca, “Tolgay’ı mutlaka alalım.
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Tam aradığım isim. Bize çok şey katar” derken; başkan, yılın bombasını patlatmak için kolları sıvadı...
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Beşiktaş ile oldukça iyi bir ilişkisi olan Usta’nın, ekonomik anlamda tüm şartları zorlayarak bu transferi noktalamaya çalışacağı ifade edildi.
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Tolgay’da aksilik çıkması halinde ise Orellena, Bordo- Mavili formayı giyecek.