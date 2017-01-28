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Jan Olde Riekerink Galatasaray
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Jan Olde Riekerink, Tolga Ciğerci'ye sarıldı!

Uzun süredir sakat olan Tolga Ciğerci’nin takıma katılış sürecinin Riekerink’in kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle beklenenden uzun sürdüğü ortaya çıktı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 00:49:22 Güncelleme: 09:39:42

G.Saray’a sezon başında transfer olan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Tolga Ciğerci’nin sakatlığının uzamasında yatan sır ortaya çıktı.

Ligde 10 haftadaki F.Bahçe maçına kadar ilk 11’in değişmez ismi olup ardından yaşadığı sakatlıkla formasını Nigel de Jong’a kaptıran 25 yaşındaki oyuncunun, Akhisar maçı öncesi orta saha sıkıntısı yaşanır yaşanmaz idmanlara çıkmasının tesadüf olmadığı öğrenildi.

Derbiden sonra ayak tabanında ödem oluşan başarılı oyuncunun, Riekerink’in isteğiyle tedavisinin uzun sürdüğü kaydedildi. Hollandalı hocanın orta alanda Selçuk ve De Jong ikilisinden memnun olduğu için Tolga’yı düşünmediği, idmanlara çıkabilecek seviyeye gelmesine rağmen “Biraz daha tedavi gör, tam iyileşmeden dönme” talimatı verdiği öğrenildi.

ŞANS BEKLEYECEK
Riekerink, kupada maçında Nigel de Jong’un kırmızı görüp Akhisar maçı için cezalı duruma düşmesinin ardından Tolga’yı hatırlayıp hemen takımla idmanlara almaya başladı. Tolga, bugün yedek soyunup Josue’nin kötü performansı ya da sakatlık ihtimaline karşın forma bekleyecek.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN KAAN ADIGÜZEL

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