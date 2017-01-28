FUTBOL
Rodriguinho: Beni bırakın
28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:31:16 | Güncelleme: 09:37:47
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HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...
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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın Mehmet Ekici’yi Beşiktaş’a vermek istemesi ve Fenerbahçe defterini kapatmasından sonra Brezilya’daki arayışlar hızlandı.
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İnternacional’de forma giyen Anderson’u Dick Advocaat’ın veto etmesinin ardından Sarı-Lacivertliler bu defa Corinthians’ta forma giyen Rodriguinho ile temasta bulundu.
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Yapılan görüşmelerde önemli bir yol kat edilmesinden sonra yıldız futbolcu da kulübüyle görüşerek gitmek istediğini belirtti.
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Kulüp başkanı Mario Gobbi ile bir görüşme yapan Rodriguinho şunları söyledi:
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“Avrupa hayalim var. Kariyerimin belli noktasına geldim."
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"Fenerbahçe benim için iyi bir fırsat."
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"Lütfen bonservisimde kolaylık sağlayıp beni bırakın."
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PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Brezilya’da bulunan Sarı-Lacivertli yöneticiler de Corinthians Kulübü ile kıran kırana pazarlığını sürdürüyor.
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Rodriguinho’nun sözleşmesi 31 Aralık’ta sona eriyor.
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Fenerbahçe bu transferi 2 milyon Euro bonservis ödeyerek bitirmeyi planlıyor.
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Görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanabileceği öğrenildi.