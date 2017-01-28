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FUTBOL

Rodriguinho: Beni bırakın

28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:31:16

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    HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL

    Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...

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    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın Mehmet Ekici’yi Beşiktaş’a vermek istemesi ve Fenerbahçe defterini kapatmasından sonra Brezilya’daki arayışlar hızlandı.

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    İnternacional’de forma giyen Anderson’u Dick Advocaat’ın veto etmesinin ardından Sarı-Lacivertliler bu defa Corinthians’ta forma giyen Rodriguinho ile temasta bulundu.

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