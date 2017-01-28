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Dick Advocaat: "Aynı hataya düşmeyelim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor maçı öncesi futbolcuları uyardı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:05:50 Güncelleme: 10:07:09

Teknik direktör Dick Advocaat, futbolcularına uyarı üstüne uyarı yapıyor... Zirveyi kovalayan rakiplere karşı alınan başarılı sonuçlara rağmen ligin alt sıralarındaki takımlara sürekli puan kaybedilmesi nedeniyle tecrübeli hoca, Kayseri maçı öncesi ipleri sıkı tutuyor. Bunun için Samandıra’da sürekli uyarılarda bulunan Hollandalı, “Her maçın bizim için final olduğunu size artık hatırlatmama gerek yok sanırım. Ligin alt sıralarındaki takımlara ne kadar çok puan kaybettiğimizi biliyorsunuz. Bunun tek nedeni tam konsantre olamamamız. Kayseri’de de aynı hataya yine düşmeyelim. Bunun için zirve mücadelesi veren bir takımla oynuyormuş gibi maça konsantre olun” dedi.

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