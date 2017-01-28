KASIMPAŞA HABERLERİ
28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fode Koita Kasımpaşa
FUTBOL

Fode Koita: Araya moralli girmek istiyoruz

Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa’nın Fransız forveti Fode Koita 1-0 kaybedilen Trabzon maçında hak ettikleri sonucu alamadıklarını söyledi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:00:47 Güncelleme: 11:58:29

Hakemin kararlarının da maça etki ettiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, “Çalışmaya devam etmemiz lazım. Bu hafta deplasmanda tehlikeli bölgeden kurtulmak isteyen Adana ile karşılaşacağız. Bursa’yı yenerek tehlikeli olduklarını gösterdiler. Çok zor bir maç olacak ama biz istediklerimizi sahaya yansıtırsak oradan 3 puan ile döneceğimize inanıyorum. Bu maçı kazanıp hem üst sıralara çıkmak hem de kupa maçları nedeniyle lige verilecek olan araya moralli girmek istiyoruz” dedi. Ligde oynadığı 12 maçta 1 gol atan Koita, “Tabii ki ben bir forvet oyuncusuyum bu nedenle gol atmak istiyorum. Önemli olan iyi oyunu sürdürebilmem. Son haftalarda iyi sonuçlar da aldık. ‘Gol olmaz’ dediğiniz pozisyonlar gol olur bazen” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fode Koita: "Bence top çizgiyi geçti"
FUTBOL

"Bence top çizgiyi geçti"
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı saat kaçta?
FUTBOL

Kasımpaşa, Ç. Rizespor'a konuk oluyor
Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta maçları
FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 6. hafta heyecanı
Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Kritik maç Trabzon'un!