Fode Koita: Araya moralli girmek istiyoruz

Hakemin kararlarının da maça etki ettiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, “Çalışmaya devam etmemiz lazım. Bu hafta deplasmanda tehlikeli bölgeden kurtulmak isteyen Adana ile karşılaşacağız. Bursa’yı yenerek tehlikeli olduklarını gösterdiler. Çok zor bir maç olacak ama biz istediklerimizi sahaya yansıtırsak oradan 3 puan ile döneceğimize inanıyorum. Bu maçı kazanıp hem üst sıralara çıkmak hem de kupa maçları nedeniyle lige verilecek olan araya moralli girmek istiyoruz” dedi. Ligde oynadığı 12 maçta 1 gol atan Koita, “Tabii ki ben bir forvet oyuncusuyum bu nedenle gol atmak istiyorum. Önemli olan iyi oyunu sürdürebilmem. Son haftalarda iyi sonuçlar da aldık. ‘Gol olmaz’ dediğiniz pozisyonlar gol olur bazen” diye konuştu.

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