Ümit Özat: Bu kulüp, İlhan Cavcav'ın politikalarını devam ettirmek zorunda

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından camiada karamsarlık gördüğünü belirterek, kırmızı-siyahlılarda büyüyen biri olarak bu durumu ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.



Özat, hayatını kaybeden başkan Cavcav, Gençlerbirliği'nin geleceği, hedefleri ve antrenörlük mesleğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gençlerbirliği'nde büyüdüğünü, babasının kongre üyesi olduğunu dile getiren Ümit Özat, "Bizler emanetçiyiz ama emanete ihanet edecek insanlar değiliz. Gençlerbirliği'nin ne demek olduğunu bilirim. Bu kulüp parçalanacak, dağılacak bir kulüp olamaz, kimse de buna izin vermez. Murat ağabey başımızda, yöneticilerimiz gelip gidiyor. Bu kulübü seven herkes daha fazla mesai harcıyor, harcayacak da." ifadelerini kullandı.



Kımızı-siyahlı takımın başarısız olmasını isteyeceklerin çıkacağını savunan Özat, şunları kaydetti:



"Bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu takımın başarısız olmasını elbette isteyenler olacaktır. Burası köklü bir camia, bizim buna izin vermememiz lazım. Rahmetli zamanında her şeye hakimdi ama şimdi biz 10 koldan işimize sarılmalıyız, çaycısından bekçisine, aşçısından masörüne kadar."



"TEPETAKLAK GİDERSİN"

Gençlerbirliği'nin, İlhan Cavcav'ın politikalarını devam ettirmek zorunda olduğunu belirten Ümit Özat, "40 yılda biriktirdiğin 40 günde gider. Onu kurtarmak için 40 günde biraz daha borçlanırsın. Ne olduğunu anlamazsın, tepetaklak gidersin." uyarısını yaptı.



"Bu laflarımdan kim ne çıkarırsa çıkarsın." diyen Özat, şöyle devam etti:



"Bizim gibi takımlar, bizler şampiyonluğa oynayamayız, oynamamalıyız. Bu takım, bu bütçeyle transfer yaparak şampiyonluğa oynayamaz, bütçe dayanmaz. Sonra bir bakmışsın para bitmiş, borçlanmışsın, tesis elden gitmiş. Üç katı bütçe harcadığın zaman 40 yılda biriktirdiğin 40 günde gider. Onu kurtarmak için 40 günde biraz daha borçlanırsın, ne olduğunu anlamazsın, tepetaklak gidersin. Bu kulüp Cavcav'ın politikalarını devam ettirmek zorunda. Nedir o, her sene minimum ilk 10 arasında olacaksın, olursa ilk 5'e gireceksin, Türkiye Kupası'nda gidebildiğin yere kadar gideceksin, her sene gelirin giderinden fazla olacak ve oyuncu satabiliyorsan satacaksın, kendi yağınla kavrulacaksın. Bu kulüp çoğa satarak, aza alarak, altyapıdan yetiştirerek, har vurup harman savurmayarak bu duruma geldi. Bunları Gençlerbirliği'nin evladı olarak söylüyorum."



Şampiyon olmayı her teknik adamın isteyeceğine dikkati çeken Özat, "Bana sorsalar 'Fenerbahçe takımıyla 4 sene üst üste şampiyon olmak mı, bir Anadolu takımını şampiyon yapmak mı istersin?' Anadolu takımını şampiyon yapmak çok daha değerli. Bursaspor 100 yılda bir çıktı." değerlendirmesinde bulundu.



"OYUNCULARLA BERABER HEYECANI TATMAK İSTİYORUM"

Saha kenarında oyuncular gibi maçı yaşadığını dile getiren Özat, "Oyunu yaşamak istiyorum. Diğeri, yaşayan ölü gibi oluyorsunuz. Oyuncularla beraber oyunu yaşamak, heyecanı tatmak istiyorum. Devre arasında odaya gittiğimde kışın bile iki atlet değiştiriyorum." ifadelerini kullandı.



"Aslında bir antrenör saha kenarında çok çırpınıyorsa takımda eksikler var demektir." yorumunu yapan Özat, şunları kaydetti:



"Maçtaki çırpınışımın 50 katını belki antrenmanda yapıyorum, anlatıyorum. Bizde altyapılar çok sağlıklı değil. Avrupa'daki oyuncu altyapıdan gelirken öğrendiği için hoca da sistemin içinde olduğu için geçiyor ellerini kollarını bağlıyor, takım elbisesini giyiyor, kravatını takıyor rahatça maç izliyor. Ben, oyunu yaşamak, futbolcular gibi terlemek, soyunma odasına girince sırılsıklam olmak isterim. Avrupa'da bu işler daha kolay. Yabancı hocalar sistemin içinden geldikleri için burada başarılı olamıyorlar. Ülke futbolunda bir düzen sistem olmadığı için hocaların kenardan oyuna müdahil olması gerekiyor."



HEDEF KUPAYI BAŞKANIN KABRİNE GÖTÜRMEK

Ümit Özat, Cavcav'ın her zaman kendileriyle olacağını belirterek, "En büyük hedefimiz, ligde istediğimiz puana ulaşıp, nasip olursa Türkiye Kupası'nı başkanımızın kabrine götürmek." dedi.



Ligde oynayacakları Osmanlıspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarından 6 puan çıkarmaları durumunda 1,5 puan ortalamasını yakalayacaklarını, bu oranın da 34 maçta 51 puana denk geleceğini belirten Özat, şöyle devam etti:



"Herkesin ligde kalmak için 9 galibiyete ihtiyacı var. Hedefimiz elbette ilk 5-6 arasına girmek ama bu hedefe yürümenin en güzel yolu 35-36 puanı bulup rahat rahat gitmek. Bu takımın 17 maçta 4 galibiyete ihtiyacı var. Herkesin maç fazlasıyla 21 puanı varken senin maç eksiğinle 22 puanın bulunuyor. Dört maçtan alacağım 5-12 puan arası bu takımın önünü açacaktır."



Yarınki rakipleri Osmanlıspor'un iyi bir takım olduğunu ve başarılı bir teknik adamın Ankara ekibini çalıştırdığını kaydeden Özat, şunları aktardı:



"Osmanlıspor geçen sezonun beşincisi, Atiker Konyaspor ise üçüncüsü. Bunlar önemli takımlar, önemli bütçeleri var, önemli transferler yapmışlar, dolayısıyla biz önce kazanmaya çalışacağız, olmazsa kaybetmeyeceğiz. Takım oyununu becerirsek Osmanlıspor maçının da bizim adımıza iyi geçeceğine inanıyorum. Umarım Ankara'ya yakışan güzel bir maç olur."



"YEDEK KULÜBELERİ MEZAR GİBİ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, statlardaki yedek kulübelerinin zeminin altında yapılmasını eleştirerek, "Dünya kadar stat yapılıyor ama yedek kulübesi mezar gibi. Durup maçı izleme şansın yok." ifadesini kullandı.



Özat, "Sanki tribünler tamamen doluyor. 20 koltuk eksilt, tribünleri biraz yukarıda yap, hoca da yukarıdan görsün, rahatça izlesin. Kulübede durup da maçı izleme şansın yok, bildiğin mezar." eleştirisini yaptı.

